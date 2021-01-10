تسببت الأزمة الصحية العالمية المترتبة عن تفشي وباء كورونا إلى ركود كبير في سوق السيارات الفرنسي، حيث تجلى ذلك من خلال انخفاض مبيعات النماذج التي أطلقت في خضم الوباء، وبنسبة 25%، منتظرة تحقيق فارق في العام الجديد، في حال تم القضاء على الوباء.



وفي مقال بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، تبين بأن الفترة الثانية من الحجر الصحي تسببت في ركود سوق السيارات الفرنسي جراء توقف عمليات التسليم تقريبا في مارس وأفريل الماضيين، لكن بعد انتعاش مشجع قصير المدى للمبيعات في جوان تدهور الوضع مرة أخرى؛ ليكون انخفاض المبيعات بنسبة 25.5%، مقارنة بتسجيلات سنة 2019.



ولم تحظ العديد من العلامات الجديدة التي تم تسويقها عام 2020 بالدعاية الكافية بسبب إلغاء إقامة معارض سيارات، وخضوع الوكالات لبروتوكول صحي صارم.