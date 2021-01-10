أثارت استقالة رئيس بلدية الدويس " غرب ولاية الجلفة ردة فعل من طرف المواطنين وكذا المنتخبين بالمجلس وصلت إلى درجة الإحتجاج وغلق مقر البلدية لأنهم يريدون أنتخابات بين أعضاء القائمة الناجحة ويرفضون التنصيب المباشر للنائب الأول حسبما تناهى إليهم من طرف رئيس الدائرة وكذا مدير الإدارة المحلية معتبرين أنه من الديمقراطية فتح مجال الإنتخابات بين الأعضاء.



تعيش بلدية " الدويس " غرب الولاية حالة من الإنسداد بعد تقديم رئيس المجلس الشعبي البلدي كريم طاهري " استقالته بشكل مفاجئ خلال هذه الأيام لظروف صحية قاهرة جعلته يقرر الإستقالة تاركا المجال لباقي أعضاء المجلس البالغ تعدادهم 13 عضوا كانت القائمة الحائزة على الأغلبية فيها قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بنحو 08 مقاعد.



ورغم أن رئيس البلدية كان قد قدم استقالته السنة المنصرمة لكنه عدل عنها أمام إصرار المواطنين، ليعود مجددا إليها، ولكن حين تنقلت سلطات الولاية والدائرة ممثلة في رئيس الدائرة ومدير الإدارة المحلية من اجل تنصيب النائب الأول مباشرة رفض السكان هذا التنصيب مطالبين بضرورة إجراء اقتراع سري بين الراغبين في الرئاسة من القائمة الناجحة ن وقد قاموا بالتجمع أمام مقر البلدية للإستجابة لمطلبهم بكل إصرار أو غلق مقر البلدية نهائيا الأمر الذي تم رفعه إلى سلطات الولاية .