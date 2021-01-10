استرجع عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الجزار التابع لأمن ولاية باتنة مركبتين كانت إحداهما محل سرقة والأخرى خيانة للأمانة، حسب ما علم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.



وأوضح ذات المصدر بأن المركبة الأولى نفعية كانت محل سرقة حيث تم استرجاعها بناء على شكوى تقدم بها الضحية لدى الفرقة ليتم بعد تكثيف الأبحاث و التحريات العثور عليها مركونة بالقرب من إحدى محطات البنزين بالجزار.



كما تم استرجاع المركبة الثانية وهي سيارة سياحية كانت محل خيانة أمانة لصاحبها المنحدر من مدينة بسكرة، يضيف المصدر، مؤكدا توقيف المشتبه فيه الذي كان على متنها والبالغ من العمر 67 سنة.



وتم بعد استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين تسليم المركبتين لمالكيهما، يضيف المصدر.



