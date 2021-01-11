توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تساقط أمطار غزيرة على سواحل البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيمس ولايات: الطارف، عنابة، سوق أهراس، ڨالمة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، معسكر، عين تيموشنت، سيدي بلعباس وتلمسان، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الإثنين، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أن ولايات:النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط والجلفة ستعرف تساقط ثلوج كثيفة مصحوبة بموجة برد قارس، لاسيما ولايتي النعامة والبيض، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الإثنين، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.