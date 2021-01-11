توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يجتاح اضطراب جوي قوي 34 ولاية.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيمس ولايات: الطارف، عنابة، سوق أهراس، ڨالمة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، والكمية المتساقطة ستتراوح بين 20 و 40 ملم محلياً وتصل أو تتجاوز 50 ملم في بعض الأحيان.

كما ستعرف كل من ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، أمطارا غزيرة تتعدى 40 ملم، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

وأشار المصدر في تنبيه باللون الأصفر، إلى أن تساقط أمطار غزيرة، على ولايات: مستغانم، وهران، معسكر، غليزان،عين تيموشنت، سيدي بلعباس وتلمسان، بالإضافة إلى عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، وقسنطينة وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم الإثنين، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، والكمية المتساقطة تصل إلى 20 ملم.

وأضاف المصدر، أن ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، تسمسيلت، الأغواط والجلفة، ستعرف تساقط ثلوج كثيفة مصحوبة بموجة برد قارس، على ارتفاعات 900 متر، حيث يصل سمك الثلوج بين 05 و15 سم، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الإثنين، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

كما تبهت نشرية خاصة، إلى تساقط ثلوج كثيفة، على مرتفعات ولايات: تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سطيف، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

ووفق الأرصاد الجوية، فإن سمك تساقط الثلوج يصل ما بين 05 إلى 10 سم على ارتفاع 900 متر.