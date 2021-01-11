أفرج اليوم عن قائمة توزيع سابع حصة سكنية بولاية المدية في فترة أقل من شهرين، مست 380 وحدة سكنية بموقع عين الجردة لفائدة مستفيدين من بلدية ذراع السمار بالجوار الغربي لعاصمة الولاية .

هذه الحصة مرفوقة بأخرى استدراكية جراء تعطل مشروع إنجازها منذ 2014عددها 26 وحدة سكنية ليصل المجموع إلى406 وحدات. كما ستشهد ذات البلدية توزيع حصص أخرى من السكن الاجتماعي، حسبما ورد في بيان على الصفحة الإليكترونية لدائرة المدية، يقدر مجموعها بـ130 وحدة عبر عدة مواقع أغلبها على وشك نهاية الإنجاز،خلال الأيام القادمة.