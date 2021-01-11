كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن الأكاديمية الجهوية لكرة القدم بسيدي بلعباس ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء والذي يتزامن مع إحياء السنة الأمازيغية.

وحسب بيان الفاف فإن الرئيس خير الدين زطشي عقد اجتماع عمل بمقر الهيئة الكروية، حول الأكاديمية التي ستعمل على تكوين الفئات الشبانية.

وأضاف المصدر ذاته أن زطشي أعطى جملة من التوجيهات، لضمان انطلاقة جيدة ولهذا الهيكل الرياضي الذي يعد الثاني من نوعه بعد المركز الكروي الجهوي، بخميس مليانة الذي دخل حيز النشاط منذ سبتمبر 2019.