أكد وزير المناجم، محمد عرقاب يوم الأحد من قسنطينة أن 26 عقد بحث عن مواد منجمية عبر الوطن تم إعداده.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية بأن "قطاع المناجم قد أعد 26 عقد بحث عن مواد منجمية جديدة من أجل توسيع القاعدة المنجمية الجزائرية و إيجاد توسعات في المناجم الموجودة بغرض الرفع من الإنتاج الوطني في هذا المجال".

و قد أعدت عقود الأبحاث من طرف كل من وكالة النشاطات المنجمية و الديوان الوطني للبحث الجيولوجي و المنجمي، حسب ما صرح به الوزير الذي ألح على حتمية "رفع و مضاعفة" إنتاج المواد الأولية التي تعتبر أساس التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن الاستثمار في المجال المنجمي يشكل اليوم "حتمية" خاصة و أن الجزائر تتأهب لبعث الصناعات التحويلية التي تتطلب توفر المواد الأولية بكميات كافية.

في هذا الإطار، و بعد أن أوضح بأن الجزائر تتوفر على "قدرات منجمية هامة"، أشار عرقاب إلى إطلاق عملية واسعة لتحيين الأملاك المنجمية و ذلك بالاعتماد على تكنولوجيات متطورة و الجيوفيزياء من خلال نظام يسمح بالحصول على المعطيات الجيوفيزيائية انطلاقا من الجو أي عن طريق الطائرات".

و يتعلق الأمر هنا بـ"مسح شامل" من شأنه أن يسمح بالتعرف و بدقة عن المؤشرات و المناجم الموجودة و توسيع الخريطة المنجمية الوطنية، حسب ما أوضحه الوزير الذي جدد التزام دائرته الوزارية بـ"فتح مجال الاستثمار في هذا القطاع في إطار الاحترام التام للقانون الساري المفعول".