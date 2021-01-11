قال الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، إن أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا قد يكون غدا أو بعد غد، حيث ينتظر استلام 500 ألف جرعة في مرحلة أولى.

وأوضح فورار لبرنامج " ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه بمجرد وصول اللقاح سيتم الشروع في عملية التطعيم، مشيرا إلى أن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمخبر الروسي توجد في مراحلها الأخيرة .

وأضاف فورار أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ 20 مليار دينار، مؤكدا أن الأغلفة المالية متوفرة في ظل تأكيد الرئيس تبون على أن الأولوية لصحة المواطنين التي لا تقدر بثمن.

وعن الاكتفاء فقط بـ 500 ألف جرعة في مرحلة أولى، قال فورار إنه لا يمكن لأي بلد في العالم تطعيم أكبر عدد من سكانه خلال فترة قصيرة، حتى في البلدان المتطورة أعدت مخططات تمتد على مدار سنة كاملة وبالنسبة للجزائر سيتسنى للسلطات تقيم عملية التطعيم في مراحلها الأولى من حيث التخزين ولا يمكن اقتناء جرعات بكميات هائلة في ظل الضغط والطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.