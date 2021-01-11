أعلنت مصر أن إقامة بطولة العالم لكرة اليد التي ستستضيفها في نسختها الـ 27 والمقررة بداية من 13 إلى غاية 31 من الشهر الجاري ستكون بدون جمهور.

وعقدت اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال اجتماعا اليوم برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة حسن مصطفى، لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة، بحسب بيان حكومي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن تكون جميع مباريات البطولة بدون جماهير، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد، فيما يقتصر الحضور على الإعلاميين وعدد من الدعوات ومتطلبات الاتحاد الدولي.

من جانبه، أشار وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، إلى أن الفرق ستبدأ في الوصول اعتبارا من اليوم الإثنين، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية وغيرها.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد رجال بعد النسخة الـ 16 التي أقيمت في عام 1999 بمشاركة 24 منتخباً.