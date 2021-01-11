نزلت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث قفز معدل الإصابات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المائة إلى 55.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 51.72 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة، وفقا لـ "رويترز".

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجيي السوق في مذكرة: "النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني... بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح".

وقالت السلطات الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، إذ زادت الإصابات في خبي القريب من العاصمة بكين.

وتخضع معظم أوروبا الآن لإجراءات عزل عام هي الأشد صرامة، بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، والذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل.