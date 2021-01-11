احتج عدد من فعاليات المجتمع المدني بالمقاطعة الإدارية تميمون، وذلك على خلفية انعدام الإنارة العمومية في الأحياء المحاذية للطريق الوطني 51 والسكنات القريبة من التكوين الفلاحي وكذا الطريق المزدوج الذي يربط المدينة من جهة السوق البلدي (لافوار)

ويقول السيد " ل . خالد " رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإنارة منعدمة بهذه الأماكن منذ شهرين تقريبا وقد اتصلوا بجميع الجهات المعنية على مستوى المقاطعة الإدارية تميمون غير، أن الأمر بقي يراوح مكانه والظلام يغمر هذه الأماكن مما يشكل خطرا على السكان عامة والمارة خاصة، في أوقات صلاة العشاء، كما طالب بفتح تحقيق في عملية انجاز مشروع الإنارة العمومية والذي لم تمر عليه ثلاث سنوات وأصبح معطلا.