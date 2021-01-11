تستكمل عشية اليوم باقي مباريات الأسبوع السابع من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويحتضن ملعب الخامس جويلية، لقاء مثير بين الضيف مولودية وهران وصاحب الأرض مولودية الجزائر.

فيما ستكون الأنظار مشدودة نحو ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، الذي سيكون مسرحا للكلاسيكو بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر.

أما شباب بلوزداد فيواصل مهمة الدفاع عن لقبه الذي يمر عبر الدار البيضاء ومواجهة نادي بارادو.

وفي مباراة خاصة للمدرب كازوني يسعى الحمراوة للعودة إلى الديار بنتيجة ايجابية تقربهم أكثر من فرق المقدمة التي يبحث من خلالها مولودية الجزائر لاستعادة وصافتها، وسط غيابات في صفوف النادي العاصمي بسبب العقوبة والإصابات.

ولن تكون مهمة أبناء سوسطارة بالسهلة عند مواجهتهم لأبناء جرجرة، حيث يسعى الطرفان لتحقيق النقاط الثلاث لا غير ، خصوصا وأن الناديين حققا انطلاقة عرجاء في المنافسة المحلية لكن سرعان ما تداركا خلال الجولتين الأخيرتين.

شباب بلوزداد سيدخل لقاءه أمام نادي بارادو بمعنويات مرتفعة عقب تأهله المستحق إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا وهو الذي حقق 7 انتصارات متتالية بين المنافستين المحلية والقارية ، لكن طريقه نحو الحفاظ على لقب البطولة لن يكون مفروشا بالورود أمام منافس يحسن التموقع جيدا داخل الميدان وهو الذي يقدم نسوجا كروية في كل موسم ، مواجهة شيقة مفتوحة على كل الاحتمالات.