توفي 5 أشخاص وجرح 16 آخر في حوادث مرور متفرقة شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للدرك الوطني، اليوم الإثنين، أن حوادث المرور هذه شهدتها ولايات تمنراست وتيزي وزو وسطيف وإليزي وتيسمسيلت.

وفي مجال مكافحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمت الإشارة إلى أن وحدات الدرك الوطني حجزت خلال ذات الفترة وفي عمليات متفرقة، 1.546 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع بالإضافة إلى حجز ثلاث وسائل نقل وتوقيف ستة أشخاص عبر ولايات البويرة وجيجل ومعسكر وعين تموشنت.

كما تمكنت عناصر الدرك الوطني في مجال محاربة الغش والتهريب من حجز 6.956 قارورة مشروبات كحولية و2600 علبة سجائر من مختلف العلامات و90 قنطارا من أغذية الأنعام و22 قنطارا و50 كلغ من الفرينة وكميات من لحوم الدواجن زيادة على طائرة صغيرة مجهزة بكاميرا وخمسة وسائل نقل.

وتم على هذا الأساس - حسب البيان- توقيف 12 شخصا عبر سبعِ ولايات من الوطن وهي تيارت وعنابة والجزائر العاصمة والمسيلة ومعسكر وورڨلة وغرداية.