تجمهر عمال وموظفو الولاية المتعاقدين صبيحة اليوم، بفناء الولاية، احتجاجا على تأخر السلطات المعنية في صب أجورهم المتأخرة لهذا الشهر وعدم استفادتهم من منحة المردودية الخاصة بالفصل الأخير للسنة المنصرمة، حسبهم، مطالبين بضرورة صب أجورهم في أجالها المحددة ومهددين السلطات المحلية بمواصلة احتجاجهم في حال عدم تلبية مطالبهم،

حيث أكدوا في حديثهم لـ"الخبر" أنهم سئموا من سياسة تأخر صب رواتبهم الشهرية مرارا وتكرارا، وهو ما أدى بالبعض منهم إلى الاستدانة من أجل اقتناء حاجياتهم، مشيرين إلى أن الراتب الشهري المقرر أن يتم منحهم إياه خلال الأيام الأولى من الشهر، حيث تأخرت السلطات في صبه لمدة فاقت 8 أيام وأفاد المحتجون، أن منحة المردودية تمنح لهم كل 3 أشهر، غير أنه وفي المدة الأخيرة لم يتحصلوا على منحة الفصل الأخير للسنة الماضية.