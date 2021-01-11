تنتظر اليوم مختلف الاتحادات الرياضية، قرار أعضاء لجنة المركز الوطني للطب الرياضي وكذا اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بخصوص عودة نشاط الرياضات الجماعية من عدمه.

وقال وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أمس في تصريحات صحفية :" استئناف الرياضات الجماعية سيتحدد اليوم "الأحد"، بعدما انتهينا من إعداد البروتوكول الصحي الخاص بها. مضيفا: "إذا ما تمت المصادقة على البروتوكول الصحي المقدم، فقد تستأنف الرياضات الجماعية والرياضات الأخرى قريبا وهذا سعيا منا لعودة كل النشاطات."

وواصل في السياق ذاته: "كمقاربة تدريجية، بدأنا بإعطاء إشارة انطلاق النشاطات الرياضية بالنسبة للمتأهلين للألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 وبعدها مختلف الفرق الوطنية التي تنتظرها منافسات دولية ثم منافسات كرة القدم الخاصة بالرابطة الأولى والثانية، في انتظار بطولة الجهوي التي ستنطلق قريبا".