توفي، اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى كوبا كمال بوغابة. وقدم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، تعازيه باسم موظفي الوزارة لعائلة الفقيد قائلا "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة الزميل والصديق العزيز، سفير الجزائر بكوبا كمال بوغابة.

وأمام هذا المصاب، - يضيف الوزير- أتقدم باسمي وباسم كل موظفي وزارة الشؤون الخارجية، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أهله وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه".