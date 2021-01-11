أكدت وزارة الموارد المائية اليوم الإثنين، التزام مديريها الولائيين بتجسيد البرنامج الإستعجالي الموجه لمناطق الظل بخصوص مشاريع الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب و التطهير قبل نهاية شهر مارس المقبل.

وجاء في بيان للوزارة على موقعها في الفايسبوك، أنها تسعى من خلال مختلف البرامج المسطرة إلى مضاعفة وتنويع قدرات حشد المياه وتوزيعها على المواطنين مع تحسين الخدمة العمومية المقدمة في هذا المجال حيث بلغت نسبة تقدم أشغال مشاريع الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب والتطهير في مناطق الظل على المديين القصير و المتوسط ب 70بالمائة في حين تبقى 30 بالمائة من المشاريع قيد الانجاز.

وأضاف ذات المصدر أن تعميم الخدمة العمومية للمياه والتطهير، يعد من أولويات قطاع الموارد المائية من خلال التركيز على تزويد كافة مناطق الوطن بالمياه الصالحة للشرب حيث التزم كل المدراء الولائيين باحترام مواعيد تجسيد مختلف المشاريع على المستوى المحلي والعمل على القضاء على المعاناة في جلب المياه لساكنة مناطق الظل لكل الولايات قبل نهاية شهر مارس المقبل وذلك من خلال ميكانيزمات و برامج استعجالية سيتم انجازها على المدى القصير من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين في أقرب وقت مع العمل على متابعة تجسيد المشاريع القطاعية على المدى المتوسط والبعيد.