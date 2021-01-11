انتخب كمال جدياني رئيسا جديدا لنادي شبيبة الشراڨة الناشط ضمن الجهوي الأول من رابطة الجزائر العاصمة لكرة القدم عقب فوزه خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي نافس فيها نور الدين بوثلجة.

وقال جدياني في تصريح لـ "الخبر" تم انتخابي بطريقة قانونية، أعمل الآن على تحضير أسماء سيمثلون أعضاء المكتب، أردت اختيار أشخاص أّكفاء لهم خبرة في مختلف الفروع الرياضية للنادي والتي يبلغ عددها 6".

وأضاف: "حضرنا للجمعية العامة الانتخابية من قبل لكن بسبب وباء كورونا تم منع التجمعات الرياضية وبالتالي انتظرنا إلى غاية انفراج الأمور لعقدها ."

وأردف : "هدفنا هو تحقيق الصعود هذا الموسم، أما بخصوص التعداد اتفقنا مع جميع اللاعبين الذين سيكونون معنا ولم يبق فقط سوى ترسيم الأمور مع المدرب، أستطيع القول بأننا جاهزون للانطلاقة بنسبة 95 بالمائة."

وبخصوص الوضعية المالية للنادي علق الرئيس الشاب صاحب 40 سنة : "استفاد الفريق من قبل من مبلغ لابأس به وهو جزء من صفقة تحويل سليماني إلى أوروبا، لم يتبق لدينا سوى مبلغ، يضمن لنا انطلاقة حسنة في انتظار الحصول على قيمة الدعم من البلدية والمقدرة بمليار و250 مليون سنيتم ننتظر الإفراج عنها بالرغم من تواجدها بحساب الفريق منذ الشهر الماضي. كما أن هناك مبلغ مليار و700 مليون سنتيم لا يزال مجمدا وسنحاول الحصول عليه."

أما بخصوص الملعب فأكد المتحدث ذاته بأن الملعب غير مؤهل للاستقبال، في انتظار الانتهاء من أشغال ملعب بوشاوي الذي سيكون جاهزا في غضون 6 أشهر ، لهذا فالفريق سيحاول كراء ملعب.