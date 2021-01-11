كشفت اليوم وسائل إعلام تونسية أن مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي اعتذر عن تدريب النادي الصفاقسي خلفا لأنيس بوجلبان.

ونقل موقع " فوت 24 " عن مصادر وصفت بالخاصة، أن الكوكي اعتذر من إدارة نادي الجنوب نظرا لارتباطه مع وفاق سطيف الذي يشرف عليه للموسم الثاني على التوالي.

كما أوضحت جريدة" الشروق التونسي" بأن الكوكي اعتذر احتراما للالتزام الذي يربطه مع نادي الهضاب العليا، مؤكدا بأن أي مدرب تونسي يتمنى الإشراف على نادي بحجم الصفاقسي. وأشاد المصدر ذاته بالنتائج الطيبة التي يحققها التقني التونسي رفقة الوفاق السطايفي وأكدت أن يعيش أفضل فتراته حيث نجح متصدر المحترف الأول في تحقيق 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل واحد.