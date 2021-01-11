دعا خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني، أعوان الشرطة إلى ضرورة مواصلة التجند واستغلال الإمكانات المادية والبشرية للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية من أجل تجاوز الوضع الصحي الراهن.

وجاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الوطني الخامس لرؤساء الأمن العمومي تحت شعار "قوة دون عنف ولين دون ضعف ".

وأوضح أن نتائج إيجابية حققتها مختلف الفرق العملياتية للشرطة في سنة 2020 خصوصا في مرافقة السلطات العمومية في تنفيذ القرارات المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف أن بعض الملاحظات أظهرت الحاجة إلى تبني المزيد من الالتزام والتفاني لسد الثغرات ترتبط بنوعية التدخل للتشكيلات الأمنية. كما أكد عدم ادخاره أي جهد لتحقيق مزيد من المكاسب خصوصا تجاه الأفراد المنتمين للوحدات العملياتية، والذين هم بحاجة لدعمهم ومكافأتهم.