تمكنت، اليوم، عناصر أمن ولاية البويرة وحدة شرطة البيئة والعمران من حجز 12 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة بعاصمة الولاية، كانت على متن ثلاث مركبات وسيارة سياحية موجهة للاستهلاك.

حجز الكمية وتوقيف المركبات التي كانت على متنها جاء بعد توقيفها وتفتيشها عبر الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي البويرة وعين بسام، أين تم العثور على متن صندوقها الخلفي على كميات من الدجاج، قدرت كميتها بأكثر من 1200 كلغ.

بعد التفتيش، تبين عدم إجراء الرقابة البيطرية بعد الذبح و كذا انعدام التوضيب و الوسم، ليتم حجزها وتحرير محضر مخالفة لأصاحبها وإحالة الملف على الجهات القضائية.