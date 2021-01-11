قررت إدارة اتحاد بسكرة الاستغناء على خدمات المدرب معز بوعكاز بعد سلسلة النتائج التي لم تكن في مستوى التطلعات آخرها الهزيمة أمام سريع غليزان التي أدخلت الشك في نفوس الأنصار.

كما كان متوقعا أسفر اللقاء الذي جمع المناجير العام تريعة عبد القادر بالمدرب معز بوعكاز عن وضع حد لمهمة التقني التونسي على رأس العارضة الفنية للفريق والاستغناء عن خدماته رفقة مساعده حدو مولاي .

وفي اتصال هاتفي بالمدرب معز بوعكاز أكد أن إدارة الاتحاد البسكري قررت التخلي عن خدماته وأعلمته بعدم الإشراف على حصة الاستئناف. مصيفا أنه طالب بتسليمه مستحقاته والتعويض على الإقالة وباقي الوثائق المتعلقة بالعقد وكشف الأجور على حد تأكيده لإتمام إجراءات فسخ العقد الذي سيكون بطريقة التراضي.

وفي سياق حديثه أضاف بوعكاز " جئت إلى بسكرة لأعمل عام كامل وفق هدف معين يتمثل في ضمان البقاء لكن هناك تغيير في الأهداف ولن نجبرهم على الاحتفاظ بي"، وواصل متحدثا إن قرار إقالتي بدأ يطبخ منذ لقاء شبيبة القبائل الذي انتهى بالتعادل.

و عاد التقني التونسي للتأكيد بأنه اجتهد من أجل تقديم الأفضل وتحقيق النتائج الايجابية لكن العديد من العوامل لم تكن في صالح الفريق كتزايد عدد الإصابات وعدم جاهزية التعداد حيث يشكو عدد منهم نقص المنافسة.