خرج سكان بحي عميار في بوفاريك بالبليدة، عصر اليوم، إلى الطريق العام، نحو مدنية الصومعة، ومنعوا حركة سير المركبات، متحججين في حركتهم الاحتجاجية، تهميشهم وعدم ربطهم بأدنى وسائل الحياة البسيطة.

وأوضح ممثلون عن المحتجين لـ "الخبر"، أن حيهم لحقته لعنة التهميش والعزلة، وهم منذ ما لا يقل عن 12 سنة، يأملون في ربطهم بالإنارة المنزلية، وشبكات ماء الشرب والغاز الطبيعي وقنوات الصرف الصحي، وتعبيد الطرقات الترابية.

وأضاف المحتجون أنهم، و عد زيارات منتخبيهم ومسؤولين إداريين، لم يجدوا إلا الوعود دون أن يتحقق لهم حتى حلم زيارتهم، وهو ما أغاضهم أكثر.

وهذا ما ولد بينهم حالات من الاحتقان والغضب والحسرة، آملين من والي البليدة أن يتدخل وينتشلهم من مظاهر التخلف والتهميش والفقر.