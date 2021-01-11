سجلت الجزائر 225 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق أحدث حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الإثنين.

وانخفض عدد الإصابات بشكل طفيف مقارنة باليوم الماضي (231 إصابة) غير أن منحى الحالات اليومية يبقى مستقرا في الفترة الأخيرة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر شهر فيفري الماضي إلى 102369 حالة.

وأضافت نفس اللجنة أن 5 أشخاص توفوا جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 وفاة.

كما تماثل 191 مريضا للشفاء من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات المتعافين إلى 69403 حالة.