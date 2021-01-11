أمر، اليوم الإثنين، قاضي التحقيق بمحكمة مهدية التابعة لمجلس قضاء تيسمسيلت، بإيداع 15 شخصا من العائلتين المتنازعتين، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق ووضع 6 أشخاص تحت الرقابة القضائية، من مجموع 50 موقوفا المشتبه مشاركتهم في حادثة الإشتباك بالأسلحة النارية الذي شهدته منطقة ريفية ببلدية عين دزاريت بولاية تيارت، الأربعاء الماضي، والذي أودى بحياة مراهق رميا بالرصاص وإصابة 20 شخصا بجروح، بسبب خلاف بين عائلتين حول قطع أرض فلاحية.

وعلم من مصدر مطلع أن تهما عديدة وجهت للمشتبه فيهم من بينها القتل العمد والمشاركة في القتل، المشاركة في التجمهر المسلح، المشاجرة والتحريض وحمل سلاح ناري دون مبرر شرعي.