عرف ختام مقابلات الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعثر الملاحقين وأكبر المرشحين لمنافسة المتصدر وفاق سطيف على اللقب، فيما أكد اتحاد الجزائر استفاقته بعد عودته بفوز ثمين من تيزي وزو.

وعلى ملعب 5 جويلية فشلت مولودية الجزائر في الفوز على "الحمراوة"، مكتفية بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وكان النادي العاصمي سباقا للتهديف عن طريق ضربة جزاء نفذها نبيل لعمارة في الدقيقة 29، فيما عدل لمولودية وهران اللاعب بوعلام مصمودي في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة يتقاسم أشبال المدرب نغيز الوصافة مع جمعية عين مليلة برصيد 14 نقطة، فيما يحتل أبناء عاصمة الغرب الجزائري المركز الرابع بـ11 نقطة.

من جهته تعثر شباب بلوزداد حامل اللقب وأحد المرشحين للتنافس على البطولة هذا الموسم في الداربي العاصمي بملعب الدار البيضاء ضد نادي بارادو.

سجل لأصحاب الأرض اللاعب أيمن بوقرة عن طريق مخالفة مباشرة في الدقيقة 15، وعدل للشباب المحترف البينيني كوكبو في الدقيقة 31.

ويحتل أبناء العقيبة المركز الرابع مناصفة مع مولودية وهران وشبيبة الساورة برصيد 11 نقطة لكن بناقص مقابلتين، فيما حقق الأكاديميون خامس تعادل في الموسم رافعين رصيدهم إلى النقطة الثامنة في المركز 11.

في مقابلة أخرى، واصل أبناء سوسطارة استفاقتهم بعد بداية موسم عسيرة وحققوا الفوز الثاني على التوالي والأول خارج القواعد على حساب شبيبة القبائل بنتيجة هدفين لهدف.

سجل هدفي الاتحاد آدم عليلات وأيمن محيوص في الدقيقتين 7 و68، وقلص للشبيبة اللاعب طوبال في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ويبقى الكناري برصيد 9 نقاط محتلا المركز التاسع، فيما يتنفس زملاء حمزة كودري قليلا بعدما ارتقوا للمركز 11 برصيد 8 نقاط.

النتائج:

نادي بارادو - شباب بلوزداد 1 - 1

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر 1 - 2

مولودية الجزائر - مولودية وهران 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 19 7

2. مولودية الجزائر 14 6

--. جمعية عين مليلة 14 7

4. شباب بلوزداد 11 5

--. شبيبة الساورة 11 6

--. مولودية وهران 11 7

7. أولمبي المدية 10 6

--. أولمبي الشلف 10 7

9. شبيبة القبائل 9 7

--. سريع غليزان 9 7

11. اتحاد بسكرة 8 7

--. نادي بارادو 8 7

--. اتحاد الجزائر 8 7

14. شبيبة سكيكدة 7 7

15. شباب قسنطينة 6 6

--. نصر حسين داي 6 7

17. اتحاد بلعباس 5 7

18. نجم مقرة 4 7

--. وداد تلمسان 4 7

20. أ. برج بوعريريج 2 7.