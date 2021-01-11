واصل الجيش الصحراوي قصفه لجنود الاحتلال المغربي المتنخدقين خلف جدار الذل والعار بقطاعات أمقالا، حوزة، الفرسية والمحبس، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 60 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان أنه، خلال يوم أمس الأحد، استهدفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعد الجيش الملكي المغربي بالمواقع التالية :

منطقة أمقلي النبكة قطاع قطاع أمقالا، منطقة أمقلي الدشرة قطاع أمقالا، منطقة فدرت العش قطاع حوزة، منطقة فدرت لغراب قطاع حوزة، منطقة روس بن زكة قطاع الفرسية مرتين متتاليتين .

أما اليوم الاثنين، فقد ركزت قوات جيش التحرير أقصافها على المواقع التالية :

منطقة أم لقطف قطاع المحبس، منطقة أسلوكية الشيظمية قطاع المحبس، منطقة أبيرات تنوشاد قطاع المحبس، منطقة فدرت التمات الغربية قطاع حوزة.

وقد خلفت هذه الأقصاف دمارا وخسائر في صفوف جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعار.