يبدو أن الإعلان عن صفقة انتقال الدولي الجزائر إسلام سليماني إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي بات قريبا وفق ما نقلت تقارير إعلامية اليوم الإثنين.

ونقلت "سكاي سبورت" أن الدولي الجزائري منتظر غدا الثلاثاء للقيام بالفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى صفوف بطل مرحلة الذهاب في الدوري الفرنسي، وأكد الصحفي الإيطالي الشهير المختص في سوق الانتقالات جيانلوكا ديمارزيو الخبر على حسابه في "التويتر".

ويسعى نادي ليون لتعويض الرحيل المرتقب لمهاجمه موسى ديمبلي إلى أتليتيكو مدريد الإسباني، حيث سيصبح سليماني ثاني لاعب دولي جزائري في تشكيلة المدرب رودي غارسيا رفقة زميله جمال بلعمري المنضم هذا الصيف.

ويعاني هداف "الخضر" من التهميش مع نادي ليستر سيتي الانجليزي.