لقي كهل في الـ56 من العمر حتفه، اليوم الاثنين، في حادث سقوط من الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية التي في طور الإنجاز ببلدية هيليوبوليس في ڨالمة.

وأوضحت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية، مساء اليوم، أنّ مصالحها للوحدة الرئيسية تدخلت لنقل جثة الضحية الذي لفظ أنفاسه بعين مكان الحادث، في حي بلحواس سعيد ببلدية هيليوبوليس الواقعة على بعد 05 كلم عن عاصمة الولاية (ڨالمة)، حيث نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادثة التي اهتز لها سكان بلدية هيليبوبليس.