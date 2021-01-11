أجرى الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم الإثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جون كاستيكس.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الاولى، فإن الوزيران الأولان أعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية التي يميزها انتظام التبادلات على أعلى مستوى.

وأضاف البيان أن الطرفان جددا حرصهما الشديد على العمل من أجل بناء شراكة استثنائية وفقا لتطلعات الجانبين، خاصة من حيث في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا

كما تطرقا الطرفان إلى التحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية المقرر انعقادها قريبا في الجزائر

وأشار ذات البيان أن الطرفان تطرقا إلى المسائل المتعلقة بالسياق الصحي العالمي الناجم عن انتشار وباء كوفيد- 19

وإتفق الوزيران على مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون الجزائري – الفرنسي يضيف البيان.