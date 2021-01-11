كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد، آلان بورت، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية التي تضم 20 لاعبا للمشاركة في بطولة العالم-2021 بمصر (13-31 جانفي).

واختار التقني الفرنسي القائمة النهائية عقب ختام التربص التحضيري الأخير بالجزائر، الذي جاء تعويضا للذي كان مبرمجا بالمنامة (البحرين)، والملغى لأسباب تنظيمية.

وتتشكل قائمة مجموعة "الخُضر" من سبعة لاعبين ينشطون بالخارج، منهم ثلاثة بقطر (هشام كعباش, نور الدين هلاّل، مصطفى حاج صدوق)، وثلاثة آخرين بفرنسا (هشام داود، أيوب عبدي، عبد القادر رحيم) وواحد في إسبانيا (حارس المرمى خليفة غضبان).

وبمناسبة مونديال مصر 2021، ستكتشف عدة عناصر أجواء البطولة العالمية لأول مرة في مشوارهم، على غرار الحارس يحي زموشي، الظهير الأيمن رضا عريب، الجناح الأيمن مختار كوري، وكذا الجناح الأيسر زهير نعيم.

ويطير المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء إلى القاهرة في رحلة جوية خاصة (8:30 سا). وسيلعب "الأفناك" بالمونديال ضمن المجموعة الخامسة بمعية البرتغال، ايسلندا والمغرب.

ويستهل زملاء القائد مسعود بركوس، المنافسة العالمية يوم 14 جانفي باللقاء المحلي المغاربي ضد المغرب، ثم ضد ايسلندا (16 جانفي)، قبل اختتام الدور الأول يوم 18 من نفس الشهر أمام البرتغال.

وستعرف الطبعة الـ 27 من الحدث العالمي حضور 32 بلدا، حيث ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لكل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيلعب في أربع مجموعات تتشكل من ستة فرق.

قائمة المنتخب الوطني الجزائري:

حراس المرمى:

عبد الله بن مني (المجمع البترولي)، خليفة غضبان (اديمار ليون/ إسبانيا)، يحي زموشي (أولمبيك عنابة).

لاعبو الميدان:

رياض شهبور، رضا عريب، مسعود بركوس، عبد الرحيم برياح، علاء الدين حديدي (المجمع البترولي)، رضوان ساكر، زهير نعيم (شبيبة سكيكدة)، عقبة انسعد (شباب برج بوعريريج)، مختار كوري، أسامة بوجناح (مولودية سعيدة)، سفيان بن جيلالي (شبيبة الساورة)، هشام كعباش، نور الدين هلاّل (أهلي قطر)، مصطفى حاج صدوق (الوكرة/ قطر)، هشام داود (إيستر/ فرنسا)، أيوب عبدي (تولوز/ فرنسا)، عبد القادر رحيم (دينكارك/ فرنسا).