سلم أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدِّرات بأمن ولاية بشـار، ملف شبكة إجرامية منظمة، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار الذي أحال ملفها إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت عن جناية حيازة المخدرات من أجل البيع والشراء والنقل والتخزين، بطريقة غير مشروعة، من طرف جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

قدمت خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بشار بيانا عن وقائع هذه القضية الذي تعود لاستغلال معلومات من طرف أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدِّرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن وجود شبكة إجرامية منظمة بصدد تمرير كمية معتبرة من مادة المخدرات، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن ومحاولة نقلها نحو ولايات شرق الوطن لغرض البيع، على الفور تم اعتماد خطة أمنية محكمة بإشراف من النيابة المختصة، مكنت من ضبط كمية 34 كلغ من مادة الكيف المعالج.

و أشار البيان إلى أن فرقة مكافحة المخدِّرات واستمرارا لتحرياتها المعمقة بشأن القضية، باستغلال الأساليب الحديثة للبحث والتحري، تم تمديد الاختصاص القضائي إلى محكمة تيميمون بولاية أدرار، أين تمَّ توقيف عنصري الشبكة الإجرامية (27 و 33 سنة) المنحدريْن من ولاية غرداية، مع حجز دراجة نارية من الحجم الكبير ومبلغ مالي قدره 140 مليون سنتيم كعائدات هذا النشاط الإجرامي، كما بينت التحريات أن أحد المشتبه بهما الموقوفين، مبحوث عنه بموجب 03 أوامر بالقبض صادرة عن الجهات القضائية بولاية غرداية.