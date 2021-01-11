شدد وزير الشباب والرياضة علي خالدي، اليوم الإثنين، على ضرورة تسليم الملعب الأولمبي الجديد في ولاية وهران يوم 31 مارس المقبل.

وترأس الوزير خالدي، اليوم، رفقة كل من كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، اجتماع لجنة تنظيم الدورة 19 للألعاب المتوسطية لوهران 2022، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأضاف البيان "بهذه المناسبة، تم إجراء تقييم شامل لمدى تقدم التحضيرات منذ تنصيب المديرية العامة الجديدة للألعاب، قصد تثمين المكاسب المحققة وتدارك النقائص المسجلة وكذا تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، لاسيما في هذه المرحلة الحاسمة من عملية التحضير على بعد ثمانية عشر شهرًا من حفل الافتتاح المقرر في 25 جوان 2022".

وحسب نفس البيان فقد توج اجتماع لجنة التنظيم باتخاذ جملة من القرارات منها استلام المنشآت المعنية بالألعاب في الآجال المحددة من خلال التزام الشركات المكلفة بالإنجاز بمواعيد جديدة، ولا سيما تسليم الملعب الأولمبي في 31 مارس 2021، القرية المتوسطية في 30 جوان 2021 والمركب المائي والقاعة متعددة الرياضات في 30 سبتمبر 2021 كأقصى أجل.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز القدرة الاستيعابية للفنادق من خلال تسليم منشآت جديدة وتطوير المنشآت القائمة، إضافة إلى استلام المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي في ديسمبر 2021 كأقصى أجل واعتماد مخططات سير ونقل خاصة بالألعاب.

وختم البيان "تقرر عقد اجتماعات لجنة التنظيم بصفة دورية إلى غاية بداية الألعاب، بوتيرة اجتماع كل شهرين، من أجل ضمان التنسيق الأمثل بين القطاعات في التحضير للألعاب".