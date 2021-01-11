أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب بايدن.



وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفدرالي، صدرت الاثنين، ونشر الصحفي آرون كاترسكي من شبكة "أي بي سي" مقتطفات منها، أن "إف بي آي" تلقى "معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير. محذرين من أنه إذا حاول الكونغرس تنحية الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة".



وأضافت النشرة، أنه "يجري التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات الخمسين من 16 يناير حتى 20 يناير على الأقل، وفي مبنى الكابيتول الأميركي في الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير".