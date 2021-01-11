اعلنت ادارة اولمبي المدية انها قامت بفسخ العقد مع اللاعب سيد علي لكروم بالتراضي بين الطرفين، و شكرت في بيان على صفحة الفريق الرسمية اللاعب على كل ما قدمه للاولمبي.

يذكر أن اللاعب غاب عن التشكيلة الاساسية للمدرب شريف حجار عقب لقاء الجولة الرابعة الذي انهزم فيه الفريق بثلاثة اهداف دون رد امام مولودية الجزائر على ارضية ميدان 5 جويلية، هذا وقد استانف الاولمبي اليوم تحضيراته بعد الفوز الذي حققه رفقاء خلف الله على الضيف وداد تلمسان بهدفين لهدف، تحسبا المواجهة المقبلة التي تنتظرهم بعين مليلة امام الاتحاد المحلي، وقد غاب عن التحضيرات الطيب محمد بسبب بالإصابة التي تبدو ليست بالخطيرة وسيندمح مع زملاءه يوم غد الثلاثاء .