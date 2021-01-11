أشارت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, اليوم الاثنين, إلى أن وصول اللقاح المضاد لكوفيد-19 مبرمج خلال الشهر الجاري, ملتزمة ب"اعلام المواطنين فور استلامه".



و في ردها على معلومة تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن " استلام اللقاح المضاد لكوفيد-19, في 12 أو 13 جانفي 2021", حرصت وزارة الصحة على التوضيح بأن تصريحات الدكتور جمال فورار, مدير الوقاية و الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية المكلفة لرصد و متابعة تفشي فيروس كورونا , على أمواج الاذاعة الوطنية للقناة 3, " تم تفسيرها بشكل خاطئ" و أنه " بأي حال من الأحوال, لم يؤكد استلام اللقاح المذكور".



و لهذا الغرض, تؤكد وزارة الصحة أن " وصول اللقاح مبرمج خلال الشهر الجاري" و تلتزم بإعلام المواطنين فور استلامه".