قرر والي ولاية عنابة تأجيل أشغال الجمعية العامة الإنتخابية لرابطة عنابة الجهوية، التي كانت مقررة اليوم، إلى موعد لاحق، بعد "الزلزال" الذي أحدثه ترشح عضو المكتب الفدرالي رئيس رابطة الطارف الولائية، عمار بهلول، الترشح للمنصب، وهو الذي تحامل في وقت سابق على الراحل أحمد ميبراك، الرئيس السابق لرابطة عنابة الجهوية، ما تسبب له في وعكة صحية فارق الحياة على إثرها.



وأمام الإحتجاجات بولاية عنابة المنتقدة لترشح عمار بهلول، وخوفا من أية انزلاقات محتملة، قياسا بحالة الإحتقان التي سببها بهلول، من خلال "استفزازه" لأبناء مدينة عنابة بترشحه لخلافة الراحل أحمد ميبراك، قرر الوالي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تأجيل الأشغال إلى موعد لاحق.



وكان أعضاء ورئيس المجلس الشعبي لولاية عنابة، قد قام، أول أمس، بتكريم بلال ميبراك، نجل الراحل أحمد ميبراك بمقر المجلس الشعبي الولائي، على ما قدمه والده الراحل لكرة القدم كلاعب وكمسيّر، بينما وجهت عائلة المرحوم أحمد ميبراك، أول أمس، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، من أجل التدخل وإنصاف الراحل أحمد ميبراك، الذي تعرّض لـ"الحقرة"، من طرف الإتحادية الحالية لكرة القدم.



وكان بهلول، قام بضغوطات كبيرة على أعضاء الجمعية العامة لرابطة عنابة الجهوية، لدفعهم للتصويت عليه، أمام منافسه رضوان بوشارب، حتى أن هذا الأخير تلقى اتصالات من بعض "المقربين" من بهلول، يدعونه لسحب ترشحه، ما أثار موجة غضب في عنابة.