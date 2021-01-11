علمت "الخبر" من مصادر مطلعة أنه تم وضع المندوب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات "بالبويرة" تحت الرقابة القضائية على خلفية التحقيق الذي باشره معه قاضي التحقيق بمحكمة البويرة .

وحسب ذات المصدر فأوضح أن المندوب الولائي مثل أمس الأحد أمام قاضي التحقيق بمحكمة البويرة بتهم تتعلق بوقائع فساد وتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وذلك بعد الاشتباه في المندوب الولائي في وقائع تخص تضخيم فواتير الإيواء والإطعام .