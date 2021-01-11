يستقل المهاجم الجزائري، إسلام سليماني مرفوقا بوكيل أعماله غدا الثلاثاء في حدود الساعة 11 بتوقيت الجزائر، طائرة خاصة وضعتها إدارة أولمبيك ليون تحت تصرفه للوصول إلى ليون أين سيكون في إنتظاره رئيس النادي جون ميشال أولاس والمدير الرياضي جونينيو تحسبا لاجتياز الفحص الطبي ومنه التوقيع وترسيم انضمامه إلى متصدر بطولة "الليغ 1".



وسيحتفظ الهداف الحالي للمنتخب الجزائري بموجب العقد "المقبل" مع أولمبيك ليون والذي يمتد لـ18 شهرا بكافة الإمتيازات المادية التي كان يحوزها مع نادي ليستر سيتي ومنها الراتب الشهري (في حدود 380 ألف يورو شهريا).



وقبل الوصول إلى ليون، تحادث المهاجم السابق لشباب بلوزداد مع مدرب الفريق، رودي غارسيا الذي أثنى عليه وذكره بمعرفته السابقة بامكاناته منذ أن واجهه قبل سنوات لما كان مدربا لنادي روما وكان ابن عين البنيان يحمل وقتها ألوان سبورتينغ لشبونة.



ولم يؤثر غياب سليماني عن المنافسة مع ليستر سيتي على قيمته في سوق التحويلات حيث تلقى في الفترة الأخيرة عروضا بالجملة من أندية ران وليل وسانت ايتيان الفرنسيين وشالك 04 الألماني إضافة إلى الدحيل والريان القطريين.