يستعمل زهاء 80000 مسافر قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، يوميا، منذ استئناف النشاط في الثالث جانفي الجاري. وأكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبد الوهاب أكتوش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "عدد المسافرين المسجل يوميا منذ استئناف حركة النقل بالسكك الحديدية بلغ حوالي 80000 مسافر على مستوى الجزائر العاصمة وهذا ما يؤكد أهمية القطار كوسيلة نقل".

وتضم ضاحية الجزائر العاصمة وجهات الجزائر- الثنية إلى غاية تيزي وزو (شرقا) والجزائر- العفرون (البليدة) غربا وقطار المدينة بين بلديات بئر توتة – زرالدة.

من جهته، أشار مدير الاتصال بنفس الشركة جمال شعلال إلى وضع برنامج جديد لسير القطارات سيدخل حيز الخدمة ابتداء من الأربعاء القادم.

ويتمثل هذا البرنامج في تعديل سير القطارات خصوصا بضاحية العاصمة بهدف الاستجابة للحاجيات كما طمأن أن البرنامج الجديد سيضع حدا للاضطرابات التي تعرفها حركة النقل بالسكك الحديدية والتي سجلت خلال الأيام الأولى من استئناف هذا النشاط مضيفا أن هذا البرنامج سيكون مكيفا مع ساعات الحجر الصحي الجزئي .

وحسب قوله، تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعزيز عدد الرحلات خلال الساعات التي يكثر فيها التنقل و تقليصها خلال ساعات الفراغ بغية التصدي لأمرين ضروريين وهما الاضطرابات الناتجة عن الأعمال التخريبية وساعات الحجر الصحي الجزئي.

وفي هذا الشأن، أوضح المتحدث أن أول وجهة ستنطلق على الساعة السادسة صباحا و آخرها على السادسة مساء .