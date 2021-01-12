اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أمس الإثنين، برؤساء الرابطات الوطنية الممثلين في كل من عبد الكريم مدوار، علي مالك، يوسف بلمجبر وذلك بحضور عبد الله قّداح عضو المكتب الفيدرالي والأمين العام للفاف.

ويأتي اللقاء ضمن موافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن وضع ثلاث بطولات وطنية تحت إشراف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهي الرابطة المحترفة، رابطة الهواة ورابطة مابين الجهات. وحسب بيان أعلى هيئة كروية في الجزائر فإنه تقرر تجديد الثقة في الثلاثي السالف الذكر وذلك حتى تعديل النظام الأساسي لهذه الدوريات الثلاث وعقد جمعياتها العامة الانتخابية.