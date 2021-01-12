انتشل عناصر الحماية المدنية وحرس السواحل أمس الإثنين جثة الصياد الهاوي الذي اختفى بشاطئ منارة بدائة تنس في ولاية الشلف.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية نشر عبر موقعها على الفافبسبوك، فإنه بعد عملية بحث حثيثة من طرف حرس السواحل بتنس وغطاسي الحماية المدنية انتشل حرس السواحل، صبيحة يوم الإثنين جثة الصياد الهاوي الذي فقد بشاطئ منارة سيدي مروان بلدية تنس و تم تحويل جثته من قبل اسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية من مواليد 1970 متزوج ينحدر من بلدية وادي الفضة، في حين ما زالت عملية البحث جارية عن صياد هاو آخر فقد منذ الساعة العاشرة من ليلة الأحد إلى الإثنين من طرف 13 غطاسا للحماية المدنية من بينهم 05 غطاسين قدموا من ولاية تيبازة. الصياد فقد بالقرب من مرفأ الصيد ببني حواء يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية المدية.