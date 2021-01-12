بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية 3051036 حالة حتى بعد ظهر أمس الإثنين، حسبما ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووفقا للمركز، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 72705 حالات. وقد تعافى ما مجموعه 2466432 شخصا مصابا في كافة أرجاء القارة حتى يوم الإثنين.

وتشمل الدول الإفريقية الأكثر تضررا فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية جنوب إفريقيا والمغرب وتونس ومصر وإثيوبيا. وسجلت جنوب إفريقيا أيضا أعلى معدل وفيات في إفريقيا، بلغ 33163 اليوم، وفقا للمركز.