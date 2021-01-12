كشفت صحيفة "لا ريبوبليك" الإيطالية، أن فريق أبحاث من جامعة ميلانو وجد أن امرأة إيطالية تبلغ 25 عاما كانت مصابة بفيروس كورونا في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن حالة الإصابة الأولى عالميا في الصين.

الفريق الطبي كان قد أخذ خزعة من جلد المريضة، تبين فيها ظهور بقع حمراء على بشرتها، ووفقا لباحثي ميلانو، اتضح أن بعض أعراض الإصابة بالفيروس هو ظهور أمراض جلدية.

وللتوصل إلى الحقيقة بشأن انتشار الفيروس المستجد والاستفادة من الدروس المستخلصة، سيتجه فريق تحقيقات من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، بؤرة الانتشار الأولى للمرض.

وقد اعتبرت ماريون كوبمانز، أحد أعضاء هذا الفريق، أنه يجب ألا تُستثنى أي من الفرضيات المطروحة وبأن العالم برمته مسؤول عن مكافحة الفيروس.

وشدد الباحثون أيضا على احتمال نشوء الفيروس في منطقة مختلفة تماما عن المنطقة التي اكتُشف فيها في إقليم ووهان الصيني، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بالتحقيقات.