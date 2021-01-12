ثمن مدرب اتحاد الجزائر تيري فروجي الفوز الذي عاد به فريقه، من ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل بهدفين لواحد، تكملة لمباريات الجولة السابعة من المحترف الأول.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك: "مهم جدا أن تعود بفوز من تيزي وزو، للفوز على شبيبة القبائل عليك أن تقدم مباراة قوية، اليوم كان لقاء أظهرنا فيه تماسكنا من خلال روح الجماعة ".

وواصل انطباعاته: "لعبنا أمام منافس دفاعه صلب، اللاعبون كانوا بحاجة إلى الثقة واعتقد أنها ستأتي وتكون أكثر مع النتائج، الشيء المهم هو أننا كنا حاضرين من الجانب المعنوي، الآن تبقى رغبتنا في التطور والظهور بأحسن وجه مستقبلا."