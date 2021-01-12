مصر ترفع الحظر الجوي على القطرية

قررت وزارة الطيران المدني المصري، إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

وقال أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، إن مصر ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي .

وأضاف رئيس السلطة، أن القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي وقد وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.