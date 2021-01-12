استرجع عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية غليزان، مركبة مسروقة مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.

إثر مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 48-15 من طرف مالك مركبة سياحية مفادها تعرض سيارته للسرقة من قبل مجهولين التي كانت مركونة بالحي الذي يسكن فيه، باشرت عناصر المصلحة عملية البحث والتحري عن مسار المركبة وتواجدها، أين تم العثور عليها مركونة بأحد الأحياء بإقليم الاختصاص وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

وتـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهما، قدما بموجبه أمام العدالة.