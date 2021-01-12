هنأ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، الجزائريين بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وكتب جراد عبر حسابه في فايسبوك "تحل علينا السنة الأمازيغية الجديدة 2971، ويناير كما توارثناه عن أجدادنا يجعل ذاكرتنا الشعبية حية، إنه وعاء للتنوع الثقافي لمجتمعنا، وتعبير عن الهوية الوطنية. أطيب التماني للجزائريين بالداخل والمهجر، وأسأل الله أن يكون "العام" حاملا للخير والبركة والهناء . أسڨاس أمڨاز، أسڨاس أمربوح إيواقذوذ أدزايري أندا مايلا".