وضعت وكالة بلومبيرغ تصنيفا للدول العشر الأولى من حيث عدد التطعيمات ضد كورونا، وحلت روسيا في هذا التصنيف في المرتبة السادسة، والإمارات في الخامسة.

وشملت القائمة الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والإمارات وروسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكندا، فيما سجلت النسبة الأكبر من الذين تلقوا التطعيم في الإمارات والكيان الصهيوني.

وأظهر هذا التصنيف تساوي عدد المطعمين في الولايات المتحدة والصين اللتين حلتا في المرتبة الأولى والثانية بعدد 9 ملايين شخص ملقح، فيما وضعت روسيا في المرتبة السادسة، مع الإشارة إلى أن العدد المسجل فيها يعود إلى يوم 2 يناير، في حين أن إحصاءات الدول الأخرى تراوجت بين 9 إلى 11 جانفي.